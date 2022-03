Milan, non solo difesa: l’obiettivo di mercato è anche goleador

Bremer, l difensore brasiliano del Torino obiettivo del Milan, a segno contro l’Inter, ha stabilito un piccolo record con la rete ai nerazzurri

Gleison Bremer è stato il protagonista assoluto di Torino-Inter, sia per il gol che per la trattativa di mercato che potrebbe portarlo ai nerazzurri. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano ha raggiunto anche un piccolo record:

«Non solo miglior difensore d’Italia per palle recuperate e intercettate, e per duelli vinti, aerei e non. Gleison Bremer continua a stupire anche per quello che sa fare nell’area avversaria: considerando gli ultimi tre campionati di Serie A, il difensore brasiliano del Torino ha realizzato 11 gol, praticamente più di qualsiasi altro difensore centrale puro nello stesso periodo nel massimo campionato italiano».