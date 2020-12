Milan, non ripetere l’errore commesso con Haaland: punta su Edouard

Edouard Milan, i rossoneri rischiano di fare lo stesso errore commesso l’anno scorso con Haaland. in più ci sarebbe la carta Laxalt

EDOUARD – Lo scorso gennaio il Milan aveva trattato Haaland con il Salisburgo. I rossoneri non vollero scendere a compromessi e la trattativa non andò a buon fine. Per la cronaca il giocatore si trasferì al Borussia Dortmund per soli 20 milioni di euro più bonus.

Ad un anno di distanza, un altro giocatore potrebbe sbarcare a Milano. Si tratta di Edouard, forte attaccante del Celtic che sta impressionando tutti. Gli scozzessi partono da una richiesta iniziale di 30 milioni, ma la cifra è trattabile. I rossoneri possono abbassare di molto la base di partenza per due motivi.

Innanzitutto i biancoverdi hanno stretta necessitò di vendere nel mercato di gennaio a seguito di una crisi del club. Inoltre, il Milan potrebbe inserire Diego Laxalt nella trattativa: come noto, il terzino è attualmente in prestito al Celtic.

Edouard sembra avere tutte le caratteristiche da top player, media gol, fisico, spirito di sacrificio e giovane età. Il rischio è di ripetere lo stesso errore commesso lo scorso anno con Haaland, che ora vale 100 milioni.