Milan Napoli: tabù pericoloso da sfatare. Ecco il dato

Milan Napoli: a San Siro c’è un tabù piuttosto pericoloso da sfatare per i rossoneri contro i partenopei. Ecco il dato relativo

Il passato è passato, ma la tradizione è sempre un’ombra che fa molta paura e resta lì in agguato. Per questo, nel match di San Siro, Milan Napoli sarà una sfida molto più complicata del previsto.

Infatti, come ricorda La Gazzetta dello Sport, i partenopei a San Siro hanno vita facile contro i rossoneri da circa il 2014. In quell’occasione, ci fu il successo per 2-0 a favore del diavolo, firmato Menez e Bonaventura. Altri tempi, altri giocatori: questa sera la posta in palio è decisamente più alta.