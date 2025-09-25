Milan Napoli, Pellegatti non ha dubbi: sul big match di domenica a San Siro l’ha detto veramente!

Milan Napoli, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato il big match della sfida di domenica a San Siro: le dichiarazioni

Il Milan è davvero la candidata principale per lo Scudetto? Una domanda che fa tremare i tifosi più scaramantici, ma a cui il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto a TMW Radio nel programma Maracanà, ha risposto senza mezzi termini. Con la sua consueta passione, Pellegatti ha espresso un’opinione molto positiva sulle chance rossonere, sottolineando il grande lavoro svolto dalla dirigenza e dall’allenatore.

“C’è chi tocca ferro, ma anche chi, come me, che quando gli dicono che il suo cavallo ha delle chance è contento”, ha dichiarato Pellegatti, mostrando il suo ottimismo e la sua fiducia nella squadra. Secondo il giornalista, il Milan ha tutti i requisiti per puntare in alto e replicare, in qualche modo, la straordinaria stagione del Napoli dello scorso anno. La chiave di tutto è l’allenatore Massimiliano Allegri, la cui abilità, a detta di Pellegatti, è stata spesso sottovalutata.

“Allegri non è una sorpresa per me a livello di gioco spettacolare”, ha aggiunto. Per sostenere questa tesi, Pellegatti ha riportato un dato significativo: nella stagione 2010/2011, il Milan segnò 65 gol e ne subì solo 24, con tre attaccanti che superarono la doppia cifra. Un dato che dimostra come Allegri, quando ha a disposizione un capitale umano di qualità, sia in grado di proporre un calcio non solo vincente, ma anche spettacolare. L’abilità del tecnico si è vista anche in situazioni difficili, come alla Juventus, dove è riuscito a portare la squadra al quarto posto nonostante i problemi societari.

Il Milan arriva al big match contro il Napoli nel suo miglior momento stagionale, sia sul piano del gioco che del morale. “Il Milan ha fiducia, ha segnato tanto e subito poco”, ha rimarcato Pellegatti, evidenziando una solidità e un’efficacia che rendono la squadra difficile da affrontare. “Se ti senti forte, è facile giocare bene”, ha continuato, spiegando la psicologia positiva che pervade lo spogliatoio.

La sinergia tra Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare sta producendo risultati evidenti. La fiducia reciproca ha permesso di costruire una squadra solida, completa e con una mentalità vincente. Pellegatti non ha dubbi: si aspetta “un bel Milan” e ritiene che persino l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, possa essere preoccupato nell’affrontare una squadra così in forma. Le premesse ci sono tutte per una stagione da protagonista e, secondo il giornalista, il Milan può davvero fare “la stagione del Napoli dello scorso anno”.