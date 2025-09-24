Milan Napoli, Padovan a sorpresa: «Rossoneri banco di prova per la squadra di Conte e vi spiego perchè»

Milan Napoli, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del big match in programma domenica sera a San Siro: le dichiarazioni

La vittoria del Napoli sul Pisa non ha convinto tutti, e tra i critici c’è anche il giornalista Giancarlo Padovan, che ha espresso il suo giudizio ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Nonostante i tre punti, il giornalista non è rimasto “esaltato” dalla prestazione degli azzurri, che ha definito “non buona” e caratterizzata da una “sofferenza finale” inaspettata. La fonte delle sue dichiarazioni è appunto Radio Napoli Centrale.

La sofferenza inattesa e i cambi decisivi

“Il Napoli non mi ha proprio esaltato. E invece avevo previsto che facesse un sol boccone del Pisa. Ha vinto non bene, con sofferenza finale. Questo non deve accadere a una squadra come il Napoli“, ha dichiarato Padovan. L’analisi del giornalista si concentra sulla mancanza di lucidità della squadra nel chiudere la partita. “La partita andava chiusa e gli azzurri non ci sono riusciti”, ha ribadito. La resistenza del Pisa, che ha tenuto testa al Napoli per più di metà ripresa, ha sorpreso lo stesso Padovan.

L’intervento dei giocatori dalla panchina, in particolare, è stato cruciale per sbloccare la situazione. “Non so se Conte ha sbagliato qualcosa nelle scelte, ma i cambi sono stati decisivi“, ha ammesso il giornalista, sottolineando come la squadra “sembrava ferma” prima delle sostituzioni. Questa dipendenza dai subentrati è un aspetto che, secondo lui, va analizzato.

L’incrocio col Milan: la prova della verità

Padovan ha poi puntato il dito su un giocatore in particolare, Kevin De Bruyne, che “non ha brillato proprio con Cagliari e Pisa in casa”. Una performance al di sotto delle aspettative che, per un giocatore del suo calibro, è “sintomatico” di un momento non brillante. La mancanza di un gioco convincente, unita alla difficoltà nel finalizzare, rende la prossima partita un vero e proprio banco di prova per il Napoli.

L’impegno a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare sarà un “incrocio interessante”, secondo Padovan, che crede che la partita contro i rossoneri “ci potrà dire dove potrà arrivare il Napoli“. La sfida contro una squadra in grande forma, come il Milan, metterà alla prova la tenuta mentale e fisica degli azzurri, e fornirà una risposta definitiva sulle ambizioni del Napoli in questa stagione.