Milan Napoli, Nkunku lancia un messaggio chiaro ad Allegri! Parole nette del francese in vista del big match. Le ultimissime notizie

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce, che ha sancito il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, i riflettori di San Siro si sono accesi su Christopher Nkunku, autore della sua prima rete con la maglia del Milan. L’attaccante francese, intervistato nel post-partita da Telelombardia, ha espresso tutta la sua felicità per il risultato e per il suo momento personale.

Nkunku ha definito la gara come una “buona performance da parte di tutti”, sottolineando la solidità della squadra che, oltre ai tre gol segnati, non ne ha subito neanche uno. La vittoria, che ha regalato al Milan il passaggio del turno, ha reso tutti i rossoneri felici e ha rafforzato il morale in vista dei prossimi impegni.

L’attaccante ha anche parlato del suo stato di forma, dichiarando di “sentirsi bene” e di voler giocare ancora di più. Le sue parole tradiscono una grande voglia di mettersi in gioco e di dare il massimo per la causa rossonera. Ha ribadito il suo impegno a lavorare sodo per raggiungere una condizione ottimale e dare un contributo ancora più significativo alla squadra di Allegri.

La sua felicità traspare anche dalle parole sulle prime settimane al Milan: “Mi sento a mio agio” ha detto, evidenziando l’ottima accoglienza che ha ricevuto da parte di tutti. Lo staff tecnico, i compagni e i tifosi lo hanno fatto sentire subito parte integrante del progetto, e questo ha influito positivamente sul suo rendimento in campo.

Interrogato sulla sua disponibilità per il prossimo big match contro il Napoli, Nkunku ha risposto con grande rispetto per le decisioni del suo allenatore, Massimiliano Allegri: “È una domanda per il mister, non per me”. Tuttavia, ha chiarito di essere “pronto per giocare quello che servirà”, a dimostrazione della sua professionalità e della sua voglia di essere un elemento chiave della squadra.