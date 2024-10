Milan Napoli, Fonseca non ha dubbi: «Lotta Scudetto? I tifosi ci devono credere!»

Milan Napoli, le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sulla lotta Scudetto. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così di della lotta Scudetto. L’allenatore della squadra rossonera ha invitato i tifosi a crederci fino in fondo, le sue dichiarazioni.

MILAN IN LOTTA SCUDETTO – «Siamo ancora in corsa lo scudetto. I tifosi ci devono credere perchè siamo una squadra forte, siamo in crescita e pensiamo di poter lottare per lo scudetto».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA