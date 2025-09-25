Milan Napoli, Fassone sicuro: «Al momento sono le due squadre migliori del campionato, domenica snodo importante. Sul futuro di San Siro...»

Milan Napoli, Marco Fassone, ex AD rossonero, ha analizzato il big match di domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Il dirigente Marco Fassone, con un passato in club di spicco come Milan, Napoli, Juventus e Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, offrendo il suo punto di vista sul prossimo big match di Serie A e, soprattutto, sul tema delicato della gestione degli stadi in Italia.

Analizzando la partita tra Milan e Napoli, che si preannuncia come uno dei momenti chiave della stagione, Fassone ha espresso il suo entusiasmo. “Per entrambe è uno snodo importante, sarà una bella partita perché sono le squadre che fino a questo momento mi sono sembrate le più competitive“, ha affermato. Un’osservazione che sottolinea la grande attesa per una sfida che vedrà in campo due delle formazioni più in forma del campionato. Nonostante la sua esperienza in entrambi i club, Fassone ha rivelato che non andrà a San Siro, preferendo assistere a un altro scontro di vertice: “Ma non andrò allo stadio questo weekend, andrò a Torino a vedere Juventus-Atalanta“.

La conversazione si è poi spostata sul tema degli stadi, una questione cruciale per il futuro del calcio italiano. Fassone, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo area stadio, marketing e vendite alla Juventus (dal 2003 al 2009), ha fornito un’analisi dettagliata delle differenze tra Milano e Napoli in termini di progettualità. “A Milano si è creata una corsia tra amministrazione e volontà dei club per confermare la candidatura ai prossimi Europei, forse vedo Napoli un po’ più lontana rispetto al capoluogo milanese che sembra essere già sulla buona strada per la costruzione di un nuovo impianto. Il Napoli di oggi non ne ha bisogno perché è già forte di suo, ma ovviamente avere un impianto di proprietà può sicuramente aiutare”.

Le sue parole evidenziano come a Milano l’asse tra la municipalità e le società, in particolare il Milan del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, stia lavorando in sinergia per realizzare un nuovo stadio. Un progetto che non è solo una questione di modernità, ma anche un passo fondamentale per il futuro economico e sportivo del club. La possibilità di avere una struttura di proprietà offre vantaggi in termini di ricavi, branding e gestione, elementi che nel calcio moderno sono essenziali per competere ai massimi livelli.

Fassone ha sottolineato come il Napoli, pur essendo una squadra “forte di suo”, non possa fare a meno di considerare l’importanza di un impianto di proprietà a lungo termine. Un’analisi che riflette la sua vasta esperienza nel mondo del calcio, avendo ricoperto ruoli di vertice anche come direttore generale del Napoli (2010-2012), dell’Inter (2012-2015) e amministratore delegato del Milan (2017-2018). In conclusione, il futuro del calcio passa inevitabilmente dalla gestione degli stadi, e in questo senso, secondo Marco Fassone, Milano sembra essere un passo avanti.