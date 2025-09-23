Milan Napoli, Collovati carica di significato la sfida di San Siro: sulla gara di domenica l’ha detto veramente!

Milan Napoli, Fulvio Collovati, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato il big match di domenica sera

Il dibattito sul futuro del Milan di Massimiliano Allegri si accende in vista del big match contro il Napoli. A offrire il proprio punto di vista in diretta a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è stato l’ex calciatore Fulvio Collovati, il quale ha espresso un giudizio molto positivo sulla squadra rossonera, sottolineando la sua trasformazione rispetto alla passata stagione. Le sue parole, dense di apprezzamento, indicano una chiara fiducia nel lavoro del tecnico livornese e nelle strategie del direttore sportivo Tare, che sembrano aver reso il Diavolo una pretendente credibile per le posizioni di vertice.

La Scommessa di Collovati e la Forza del Milan

La domanda sul prossimo weekend, che vedrà il Milan affrontare il Napoli, ha dato il via a una riflessione approfondita sul potenziale della squadra rossonera. Collovati ha dichiarato apertamente che la sfida fornirà una risposta definitiva sulle reali ambizioni del Milan, riconoscendo la forza dei partenopei come un test cruciale.

Napoli-Milan nel prossimo weekend. Cosa ci dirà questa sfida? “Il Milan sembra una squadra diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Ci dirà dove può arrivare il Milan, perchè sappiamo la forza del Napoli. Per me senza coppe può arrivare tra le prime tre, ma Allegri è capace di tutto. Ho visto giocare un bel calcio, gli manca solo il calciatore da 20 gol, come alla Roma. E’ una squadra solida, compatta, che prende pochi gol”.

I Lati Forti e le Sfide del Milan

L’analisi di Collovati mette in evidenza i punti di forza del Milan: una squadra “diversa” e capace di giocare “un bel calcio”. Questa metamorfosi è il risultato del grande lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff, che hanno saputo infondere disciplina e compattezza a un gruppo che si sta dimostrando solido in ogni reparto. Le scelte del direttore sportivo Tare sul calciomercato sembrano aver fornito al tecnico gli uomini giusti per implementare la sua visione tattica.

L’unico neo individuato da Collovati è la mancanza di un attaccante da 20 gol a stagione, un finalizzatore in grado di concretizzare la mole di gioco creata. Questa “lacuna” potrebbe diventare un ostacolo nella corsa al titolo, ma l’assenza di impegni nelle coppe europee rappresenta un vantaggio inestimabile. Con l’unica concentrazione sul campionato, il Milan ha un’opportunità d’oro per scalare la classifica. La fiducia di Collovati in Allegri, che definisce “capace di tutto”, è la prova che il tecnico sa come ottenere il massimo dai suoi giocatori, indipendentemente dalle avversità.