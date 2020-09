Milan-Monza, ecco la squadra arbitrale per il match amichevole

E’ stata designata oggi la squadra arbitrale per l’amichevole di domani sera Milan-Monza: dirige l’incontro Sozza

Domani sera andrà in scena Milan-Monza, la seconda amichevole stagionale che avvicinerà i rossoneri agli impegni ufficiali di metà settembre. La rimonta contro il Novara è stato un buon primo segnale per gli uomini di Pioli, che domani dovranno dare continuità di prestazione. Ecco la designazione arbitrale per l’incontro in programma a San Siro:

Arbitro: Sig. Paolo Sozza della sezione di Seregno

Assistenti: Sig. Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Sig. Andrea Tardino della sezione di Milano.