Mercato Milan, è tempo di bilanci: ecco i rossoneri in uscita. Quattro nomi sicuri, attenzione a Rebic e Adli

Dopo la sconfitta contro l’Inter e l’uscita dalla Champions League, il pensiero è andato al mercato rossonero. Si è parlato di giocatori acquistati ma risultati deludenti e di quelli non acquistati. Poche certezze, eccetto alcuni pronti a lasciare il Milan.

Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, Tatarusanu, Mirante, Bakayoko e Dest pronti a salutare, con l’ultimo legato a motivi di atteggiamento. Anche Ibra quasi sicuramente lascerà, Vranckx lo seguirà. Se ci saranno offerte, Rebic è pronto a lasciare; così come Messias, Origi e Ballo-Touré. Considerando i pochissimi minuti messi in campo, la logica farebbe rientrare in questo gruppo anche Adli.