Milan, Massara pronto a salutare il club: la Juve lo corteggia. È il profilo in pole per diventare il nuovo ds dei bianconeri

Rivoluzione in casa Milan: secondo Tuttosport è Ricky Massara il profilo in pole per diventare il nuovo ds della Juventus.

L’attuale ds del Milan sarebbe vicino all’addio al club rossonero. Il feeling con la nuova proprietà non è mai nato e i corteggiamenti della Juve sono insistenti. Al momento non trova conferme il fatto che con lui possa arrivare, sempre dalla stessa sponda, il capo scouting Moncada.