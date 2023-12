Milan, continua la maledizione trasferta: tre mesi senza vittorie per i rossoneri

Milan, continua la maledizione in trasferta: tre mesi senza vittorie per i rossoneri fuori dalle mura amiche. Il dato preoccupante

Col pareggio di ieri in Salernitana Milan, continua la maledizione in trasferta per i rossoneri, che è diventata ormai un vero e proprio tabù. La prossima gara fuori casa sarà disputata il 7 gennaio 2024 contro l’Empoli: in quell’occasione i rossoneri arriveranno con tre mesi d’assenza dall’ultima vittoria.

Gli ultimi tre punti raccolti dalla squadra di Stefano Pioli fuori dalle mura amiche risalgono dalla vittoria per 0-1 ottenuta contro il Genoa il 7 ottobre.