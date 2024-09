Milan Liverpool, Di Marzio AVVISA Fonseca: «Domani rischia GROSSO se non dimostrerà QUESTA cosa»

Milam-Liverpool, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha commentato la gara di domani a San Siro in Champions League

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato così in vista di Milan-Liverpool:

PAROLE – «Guarda oggi lui l’ha ribadito: migliorare la fase difensiva, perché poi colpevolizzare un solo reparto, soltanto la difesa, no. Però migliorare la fase difensiva sì. Questo è un problema che il Milan si trascina dalla fine delo scorso campionato, quei due gol subiti a partita, ed anche all’inizio di questa stagione due gol subiti a partita. La gara contro il Venezia ha rappresentato il primo spartiacque, il primo bivio superato. Ora bisognerà capire contro avversarie sicuraemtne più forti, con tutto il rispetto per il Venezia, quindi Liverpool ed Inter, se il Milan sarèà difendere bene. Oggi lui l’ha ripetuto più volte: “Dobbiamo saper difendere been”, e contro una squadra come il Liverpool che ti presenta Salah, Diaz, Diogo Jota, forse Chiesa che fra l’altro è stato convocato ed andrà per la prima volta in panchina. O sai difendere bene o rischi grosso. Quindi da lì mi aspetto, più che l’identità di squadra il miglioramento della fase difensiva che sicuramente ha rappresentato un problema che il Milan di trascina dietro dalla fine dello scorso campionato».