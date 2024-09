Milan Lecce, piovono CONFERME! Decisione CLAMOROSA, il piano di Fonseca non lascia DUBBI

Milan-Lecce, piovono conferme! Decisione di Fonseca, pochissimi cambi rispetto al derby con l’Inter. Out Okafor per affaticamento

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, noto giornalista, ha parlato così delle scelte di Fonseca, tecnico del Milan, per la gara di domani contro il Lecce:

PAROLE – «Fonseca conferma il più possibile la squadra del derby. Morata domani mattina farà un test per capire come sta, ma Loftus-Cheek probabilmente prenderà il suo posto da trequartista. Gabbia confermato: giocano lui e Tomori. Okafor è affaticato: non sarà convocato».