Milan Lecce: Tomori entra in diffida, ecco che partita rischia di saltare il difensore

In vista del match tra Milan e Lecce a San Siro, dopo l’ammonizione contro la Fiorentina, Tomori è entrato in diffida

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il week end di Serie A 2023-24 e in vista del prossimo turno di campionato in programma da venerdì: tra le varie oltre Loftus Cheek sanzione anche per Tomori ammonito nel match del Milan contro la Fiorentina:

il difensore inglese è entrato in diffida per comportamento non regolare in campo e rischia di saltare il match contro il Sassuolo o peggio il derby contro l’Inter.