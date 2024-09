Milan Lecce, gli ultimi precedenti SORRIDONO ai rossoneri: il dato è IMPRESSIONANTE. Le ultimissime notizie

Il Milan, in questo momento, è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle conquistate contro l’Inter e il Venezia. Per farlo, però, i rossoneri dovranno superare l’ostacolo Lecce.

I precedenti tra le due squadre sorridono nettamente alla squadra rossonera. Negli ultimi dodici incroci tra i due club, infatti, il Milan non ha mai perso. L’ultima sconfitta risale addirittura alla stagione 2005/2006.