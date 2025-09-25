Milan Lecce, Panucci esalta quei due calciatori rossoneri: parole al miele per loro e per la squadra di Allegri

Milan Lecce, Christian Panucci ha esaltato la prestazione dei rossoneri, in particolare di Bartesaghi e Santiago Gimenez: le dichiarazioni

Il Milan ha dimostrato la sua forza e la sua serietà in Coppa Italia, superando il Lecce con un netto 3-0 a San Siro e guadagnandosi l’accesso al turno successivo. Una prestazione che ha convinto tutti, compreso l’ex difensore e ora opinionista Christian Panucci, che nel post partita su Italia 1 ha analizzato il match con parole di grande apprezzamento per i rossoneri.

Le sue dichiarazioni, schiette e dirette, hanno messo in luce i punti di forza della squadra di Massimiliano Allegri. “Il Milan ha fatto molto bene, il Lecce ha fatto poco, poi è arrivata subito l’espulsione. Milan squadra viva, ha qualità a centrocampo”, ha commentato Panucci, sottolineando come l’episodio dell’espulsione abbia certamente agevolato il compito dei padroni di casa, ma senza sminuire la loro superiorità e il loro approccio al match. La squadra, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare, sta dimostrando di avere un’identità precisa e una mentalità vincente, anche in una competizione spesso snobbata come la Coppa.

Tra i protagonisti della serata, Panucci ha menzionato in particolare l’attaccante Santiago Gimenez, autore di uno dei gol della vittoria. “Bartesaghi ha messo una bellissima palla a Gimenez, sono i suoi gol. Il Milan ha fatto una partita seria“, ha aggiunto l’opinionista, mettendo in evidenza non solo la qualità del singolo, ma anche il lavoro di squadra e la capacità di sfruttare al meglio le occasioni create. Il gol di Gimenez, infatti, non è solo il frutto del suo istinto da attaccante, ma anche della visione e del talento del giovane Davide Bartesaghi, un segnale incoraggiante per il futuro del club.

La vittoria in Coppa Italia non è solo un passo avanti nella competizione, ma anche una conferma del lavoro di ricostruzione e consolidamento che il Milan sta portando avanti da tempo. La squadra, nonostante le difficoltà iniziali in campionato, sembra aver trovato il suo ritmo e la sua identità tattica. L’innesto di nuovi giocatori e la crescita di quelli già presenti, sotto l’attenta supervisione di Allegri e Tare, stanno portando a risultati tangibili. La serietà mostrata contro il Lecce, anche dopo l’espulsione avversaria, è un chiaro segnale della maturità raggiunta dal gruppo.

In conclusione, le parole di Christian Panucci su Italia 1 offrono uno spaccato lucido e obiettivo della prestazione del Milan. Il netto 3-0 e il passaggio del turno sono il risultato di un lavoro ben fatto, di una squadra che ha qualità e che sa come affrontare le partite con la giusta mentalità. L’approccio serio, la qualità a centrocampo e la capacità di sfruttare i talenti come Gimenez e Bartesaghi sono i pilastri su cui il club rossonero sta costruendo le sue ambizioni future. Il Milan si conferma una squadra viva e in crescita, pronta a dare battaglia su tutti i fronti.