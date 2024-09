Milan Lecce, nel 2019 l’ESORDIO in rossonero di PIOLI: ecco come andò QUELLA partita

Milan Lecce, nel 2019 l’esordio in rossonero di Pioli: ecco come finì quella partita a San Siro ricca di gol

Il Milan ospita il Lecce in quella che sarà la 18° sfida tra le due squadre. 14 vittorie rossonere, una sola sconfitta e 3 pareggi, tra questi quello che segnò l’esordio in Serie A sulla panchina di San Siro di Stefano Pioli.

In quel 20 ottobre di cinque anni fa la gara fu ricca di tanti gol. Calhanoglu e Piatek per il Milan, Babacar e Calderoni per il Lecce. La rete di quest’ultimo arrivò proprio nei minuti finali e sigillò il risultato finale di 2-2.