Milan, Leao vuole la svolta: il confronto con Kvara può accenderlo

Il Milan attende di riavere il vero Rafael Leao. Nell’ultimo mese e mezzo il portoghese si è spento, ma con il Napoli c’è bisogno di lui

In appena una stagione Rafael Leao ha visto passare di meno lo scettro di MVP di Serie A. L’anno scorso il portoghese dominava e vinceva il campionato con il Milan, oggi appare il fantasma di sé stesso e guarda da lontano il Napoli e Kvaratskhelia fare le magie che a lui riuscivano l’anno scorso. Ora il triplo confronto tra Serie A e Champions League in due settimane.

Per il portoghese ed il georgiano sarà la prima sfida sul campo. Nella gara di andata di questa Serie A infatti l’ex Sporting e Lille era squalificato e guardava dalla tribuna la vittoria dei partenopei a San Siro. Rafael Leao, come riporta la Gazzetta dello Sport, è in un momento calante della sua continua altalena di rendimento che caratterizza la sua avventura al Milan. Il rinnovo di contratto, su cui qualcosa comincia a muoversi, potrebbe sbloccarlo.

A livello mentale inoltre, il classe ’99 ha decisamente voglia di rivalsa. In Nazionale è tornato a segnare, cosa che in rossonero non gli riesce da gennaio. Inoltre è tornato ad allenarsi in anticipo a Milanello rispetto a quella che era la tabella di marcia per i giocatori impegnati alla sosta. Tutti segnali che Pioli recepisce. Il ritorno al 4-2-3-1 potrà aiutare la squadra ed in particolare Leao, per tornare a dribblare, sprintare o, per dirla al suo gergo, surfare.