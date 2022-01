Milan, le ultime di formazione in vista del derby: idea Kessiè trequartista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan comincia già a pensare al prossimo derby. Stefano Pioli valuta l’idea di spostare Kessiè sulla trequarti

Passano i giorni ed il derby di Milano si avvicina. Stefano Pioli comincia già a valutare le migliori opzioni per l’11 titolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero è stuzzicato dall’idea di rispolverare Kessiè trequartista.

Per quanto riguarda il terzino destro, Davide Calabria sembra essere in vantaggio su Florenzi per il posto da titolare. Il giocatore si allena in gruppo.