Milan, le migliori 5 parate del 2019 di Donnarumma – VIDEO

Il 2019 di Gigio Donnarumma è sicuramente stato positivo: il Milan ha collezionato le sue migliori 5 parate dell’anno

Gigio Donnarumma è il patrimonio assoluto di questo Milan, la ginestra che prova a fiorire nel deserto rossonero, l’unico vero campione presente nella rosa del Diavolo.

Conclusosi questo 2019, sicuramente non entusiasmante, il club di via Aldo Rossi ha collezionato le migliori 5 parate dell’anno del giovane portiere della Nazionale. Una più bella dell’altra, un manifesto di un giocatore che in età così giovane ha già fatto tantissimo e che avrà un futuro radioso davanti a lui.