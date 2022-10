Milan, le assenze non spaventano: difesa in costante crescita

Il reparto difensivo del Milan è falcidiato da infortuni e assenze, ma è in costante crescita di rendimento

I numeri non sono gli stessi dell’anno scorso, quando il rendimento era ai limiti del clamoroso. Il reparto difensivo del Milan però nelle ultime settimane ha registrato una buona crescita di prestazioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli regge anche senza Maignan con un Tatarusanu fin qui all’altezza della situazione.

Gabbia è al suo momento migliore della sua carriera mentre Kalulu e Theo Hernandez si confermano giocatori di livello assoluto. Da inizio stagione un po’ in calo Tomori, che deve ritrovare la migliore condizione anche in vista del Mondiali in Qatar.