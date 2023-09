Milan tra Lazio e Borussia Dortmund, ma Pioli non fa sconti ai suoi: il piano del tecnico e le possibili scelte

Il Milan ha davanti a sé due sfide molto importanti e che potrebbero indirizzarne in parte il cammino stagionale: si parte dalla sfida interna con la Lazio, poi la trasferta europea contro il Borussia Dortmund.

Pioli, che ha fatto turnover a Cagliari nell’ultimo turno, non ha intenzione di fare sconti ai suoi. Oggi a San Siro tornano di fatto i titolarissimi e verosimilmente toccherà agli stessi anche in settimana in Champions League.