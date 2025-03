Milan Lazio, i precedenti sorridono alla squadra di casa: la statistica fa felice Conceicao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

A San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 27ª giornata di Serie A tra il Milan e la Lazio. I rossoneri non possono permettersi in alcun modo di sbagliare per rimanere aggrappati al treno Champions League.

Il Milan è rimasto imbattuto in 33 delle ultime 34 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A. L’unica sconfitta è avvenuta il 3 novembre 2019.