Milan Lazio femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A

Dopo essere uscito vittorioso dal duplice confronto con la Sampdoria, il Milan vuole continuare a vivere il suo magic moment in casa contro la Lazio.

Milan Lazio femminile: sintesi e moviola

93‘ – GOL MILAN, palla nel mezzo di Bergmaschi e Thrige chiude i conti!

88′ – GOOOL MILAN, segna Stapelfeldt al volo su cross di Piemonte

82‘ – GOL ANNULLATO MILAN, sul finale porta in vantaggio le rossonere Bergamaschi che salta in area e nel caos trova la deviazione vincente. L’arbitro, però, ravvisa una scorrettezza e annulla

80′ – Cross interessante di Codina, Bergamaschi manca la deviazione di testa

64′ – OCCASIONISSIMA MILAN, batti e ribatti e Jane si ritrova palla tra i piedi all’altezza del dischetto, la centrocampista però spara addosso a Ohrstrom

60′ – Percussione di Grimshaw sulla destra, cross al bacio e colpo di testa di Thomas che termina di poco alto

50‘ – Sventa il pericolo Giuliani su calcio di punizione pericoloso delle biancocelesti

46′ – Inizia la ripresa!

45′ – INTERVALLO

40′ – OCCASIONISSIMA MILAN, Piemonte illumina e serve Thomas che colpisce a botta sicura, ma il suo mancino viene stoppato sulla linea

39′ – GOL MILAN! Assist di Alia Guagni dalla destra, Piemonte gira di testa e infila il pallone sotto la traversa

37′ – Ancora Thomas protagonista che, da due passi, centra l’incrocio dei pali

35′ – Bello spunto di Thomas che lascia sul posto la diretta avversaria, cross in mezzo su cui arriva Bergamaschi che, da ottima posizione, manca il colpo di testa vincente

26′ – Tiene il possesso palla il Milan, ma non riesce a trovare gli spazi per far male nell’are avversaria

10′ – Ci prova Piemonte, la sua conclusione è centrale

7′ – GOL LAZIO, azione di contropiede della Lazio finalizzato da Visentin che imbuca Giuliani sotto le gambe

1′ – Si comincia, fischio d’inizio del match

Migliore Milan femminile

Martina Piemonte

Milan Lazio femminile 3-1: risultato e tabellino

MILAN (3-4-3): Giuliani; Agard, Fusetti, Codina; Guagni (Stapelfeldt 86′), Jane, Grimshaw, Tucceri (Thrige 54′); Bergamaschi, Piemonte, Thomas (Longo 73′). All. Ganz. A disp. Babb, Miotto, Dal Brun, Premoli

LAZIO (4-4-2): Ohrstrom; Labate (Pezzotti 67′), Fordos, Groff, Visentin; Ferrandi (Di Giammarino 70′), Cuschieri, Castiello, Heroum; Fridlund (Vigliucci 87′), Pittaccio. All. Catini. A disp. Santoro, Le Franc, Guidi, Chukwudi, Natalucci , Savini

Ammonizioni: Codina (M)