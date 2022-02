Milan, la dirigenza arbitrale infastidita da Maldini: ecco perché

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La dirigenza arbitrale è infastidita dalle parole di Maldini nel post Milan Udinese

La dirigenza arbitrale è infastidita dalle parole di Maldini nel post Milan Udinese. Il motivo lo racconta Gazzetta:

«C’è un lieve fastidio nel settore arbitrale per la frase di Maldini sugli arbitri giovani: alla Can pensano che il ricambio generazionale vada portato avanti, è necessario perché serve nuova linfa. Rocchi non vuole per forza imporre i giovani ma certamente li vuole far crescere e ha intrapreso questa via che non abbandona; ci metterebbe un attimo a inserire solo i veterani, però vuole perseguire una certa missione. Come quella dei rigorini che – via via – sono sensibilmente diminuiti».