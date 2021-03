Milan, Krunic attende di saperne di più in merito allo United, Pioli dovrà decidere chi far giocare, se ci fosse Ibra cambierebbe tutto

Milan, Krunic attende di saperne di più in merito allo United, Pioli dovrà decidere chi far giocare, se ci fosse Ibra cambierebbe tutto. Si perchè lo svedese potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera contro lo United, se così fosse, Rebic andrebbe a fare l’esterno di sinistra e quindi toglierebbe la titolarità a Krunic che attende di sapere.

IBRA IN GRUPPO- Come detto, Ibra lavora in gruppo per scendere in campo da titolare, la cautela però è d’obbligo e al momento è più facile pensare che sia Rebic ad avere il posto dal primo minuto, con il bosniaco schierato a sinistra, al fianco di Calhanoglu.