Milan, Kjaer è pronto: il danese vuole riprendersi il posto

Simon Kjaer ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio: il centrale danese vuole riprendersi il posto al centro della difesa

Simon Kjaer non vede l’ora di ritrovarsi con tutti i compagni nel ritiro di Milanello. Il centrale danese ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio occorsogli nella gara contro il Genoa dello scorso novembre ed è tornato così a disposizione di Pioli.

Il centrale ex Roma e Palermo ha un obiettivo chiaro in testa: riprendersi il posto da titolare scalzando uno tra Kalulu e Tomori. Missione non semplice ma per Simon nulla è impossibile.