Milan, Kessie dato per perso: già preso il sostituto del centrocampista ivoriano che non rinnoverà

Come riporta Gazzetta.it il Milan ha messo nel conto di perderlo già da tempo, tanto da aver chiuso l’acquisto di Adli (che può giocare sia in mediana sia sulla trequarti) e avviato i contatti per Renato Sanches. O

ra come ora Franck è un giocatore in uscita da Milanello e l’unico fattore che contemplerebbe un finale diverso sarebbe l’okay del giocatore alla proposta del Milan. Ballano circa due milioni – 6 l’offerta, 8 la richiesta, al netto dei bonus – e il club rossonero non è intenzionato a ulteriori rilanci.