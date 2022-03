Milan, Kalulu in campo con la Francia U21: ecco come è andata

Dal sito ufficiale del Milan, il resoconto sulla partita della Francia Under 21 giocata da Pierre Kalulu

Siamo quasi agli sgoccioli dell’ultima sosta per le Nazionali, poi i campionati e le coppe non si fermeranno più fino al termine della stagione. Nelle prossime ore il Milan tornerà ad allenarsi a meno di una settimana dal match contro il Bologna, con la squadra pronta a riaccogliere via via gli assenti di questi giorni. Come Pierre Kalulu, impegnato nella serata di ieri.

Da calendario ci doveva essere la trasferta in Ucraina per le qualificazioni all’Europeo 2023, dopo il 2-0 ai danni delle Fær Øer che ha consolidato il primato nel Gruppo H a quota 19 punti, il rinvio della gara ha cambiato i piani e permesso comunque alla Francia U21 di giocare un’amichevole: a Calais, i padroni di casa hanno battuto 5-0 l’Irlanda del Nord (gol di Larouci, Diop, Gouiri, Caqueret e Kalimuendo).

Kalulu, nello specifico, è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 58′ lasciando spazio a Omari. Un’altra presenza da aggiungere alla carriera di Pierre nella giovane Nazionale francese, che fa sempre più affidamento su di lui.