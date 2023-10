Milan Juventus: Sportiello ko, Pioli chiama un portiere dalla Primavera

Con la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello per Pioli è emergenza portieri verso Milan Juventus. Convocato un Primavera

Come riportato da Calciomercato.com per allungare le scelte a disposizione Stefano Pioli attingerà dalla Primavera di Ignazio Abate: con ogni probabilità arriverà la chiamata per Andrea Bartoccioni, classe 2004, 5 gol concessi finora in 8 partite giocate tra campionato e UEFA Youth League