Milan Juventus, Rumenigge: «Vinceranno i rossoneri»

Karl-Heinz Rumenigge parla del match di quest’oggi tra Milan e Juventus. Le parole dell’ex attaccante alla Gazzetta dello Sport.

«Punto su Dusan Vlahovic per la super sfida di San Siro, però non credo che il serbo basterà alla Juventus per vincere. Il Milan vorrà cancellare immediatamente il ko in Champions League contro il Chelsea e i bianconeri in trasferta non sono ancora stati convincenti in campionato».