Milan Juventus: due ballottaggi tra difesa e centrocampo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan sfida la Juventus nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, due ballottaggi tra difesa e centrocampo

Il Milan sfida la Juventus nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, due ballottaggi tra difesa e centrocampo.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Krunic o Bakayoko, con il primo favorito. Mentre l’altro dubbio sarebbe Florenzi o Calabria, con quest’ultimo in netto vantaggio.