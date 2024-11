Milan Juve, il dato non mente! Statistica da incubo, era successo solo altre due volte nella storia

Milan Juve, statistica horror dopo lo scialbo pareggio di San Siro di oggi pomeriggio: il dato non mente, tutti i dettagli

Come riportato da Opta Paolo, c’è un clamoroso dato negativo al termine della gara odierna, Milan-Juve terminata 0-0 a San Siro.

0-0 – #Milan e #Juventus hanno pareggiato due gare di fila a porte inviolate in campionato (lo scorso 27 aprile e oggi) solo per la terza volta nella loro storia in #SerieA – dopo i due 0-0 tra marzo 2006 e dicembre 2007 e tra maggio e ottobre 1988. Equilibrio.#MilanJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 23, 2024

0-0 – Milan e Juventus hanno pareggiato due gare di fila a porte inviolate in campionato (lo scorso 27 aprile e oggi) solo per la terza volta nella loro storia in Serie A – dopo i due 0-0 tra marzo 2006 e dicembre 2007 e tra maggio e ottobre 1988. Equilibrio.