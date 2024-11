Milan Juve, Serafini svela: «Mi fanno più paura i rossoneri che le avversarie, ecco perchè»

Milan Juve, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato il momento dei rossoneri dopo il pari contro i bianconeri

Intervenuto a Milan Tv, Luca Serafini ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan della scorsa stagione è quello degli alti e bassi, perché la parola che ricorre regolarmente dallo scudetto in poi è la continuità. La continuità manca. Quando arrivi sul bivio finale in Champions due anni fa dopo le belle partite col Tottenham e col Napoli, l’anno scorso in Europa League ai quarti di finale con la Roma. Poi anche nella rincorsa, perché no, allo scudetto o per lo meno per le prime piazze l’anno scorso. Mancava la continuità. Noi abbiamo giocato con la Roma, se non mi sbaglio, che arrivavamo da 5 vittorie consecutive. Qui uguale. C’è stato un filottino con Fonseca poi è franato in circostanze sorprendenti e contro avversari sorprendenti perché il Milan era superiore. E quindi ogni partita, compresa questa, mi fa capire che ho più paura del Milan che degli avversari. Perché se il Milan gioca con le sue qualità, la partita contro la Juventus la vince, o per lo meno crea dei presupposti. E invece…».