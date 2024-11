Milan Juve, lui il peggiore in campo dei rossoneri: la pagella e la spiegazione

Milan Juve, è Emerson Royal il peggiore in campo dei rossoneri: il voto e la pagella di Tuttopsort non perdonano il brasiliano

Tra i peggiori in campo di Milan Juve in casa rossonera c’è sicuramente Emerson Royal, visto molto in difficoltà nella marcatura di Yildiz. La pagella di Tuttosport:

PAGELLE – Emerson Royal 5: Una sola chiusura da ricordare su Yildiz – in recupero a limite area -, per il resto viene sempre saltato nell’uno contro uno dal turco, che avrebbe anche potuto osare di più. Inol- tre è un raro esempio di brasilia- no che va in diffi coltà quando c’è da dare del tu a un pallone.