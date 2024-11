Milan Juve, partita noiosa a San Siro: i fischi dei tifosi sono giusti. Così Tuttosport

Milan Juve, Tuttosport commenta i fischi dei tifosi, giustificandoli a causa di una partita noiosa con pochissime occasioni

Così Tuttosport commenta la partita di San Siro tra Milan e Juve. Una gara noiosa e mai elettrizzante, che ha visto al triplice fischio una reazione forte dei tifosi rossoneri nei confronti di un match più noioso che altro.

Tantissimi fischi contro un Milan praticamente mai pericoloso, che in casa avrebbe dovuto creare e dare di più Una Juventus che ha giocato per il pari, presente in campo ma più in fase difensiva che offensiva.