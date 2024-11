Milan Juve, dubbio trequarti per Fonseca: sono tre le soluzioni al vaglio. Tutte le idee del tecnico

Milan Juve, grossi dubbi per Paulo Fonseca sulla composizione della trequarti alle spalle di Morata: tre le ipotesi al vaglio

Come riportato da Sky, in casa Milan Paulo Fonseca deve sciogliere il dubbio relativo al terzetto di trequartisti dietro Alvaro Morata per la sfida di sabato contro la Juve.

La prima dice che dietro a Morata ci siano Leao, Pulisic al centro e Musah sulla destra, un po’ come era successo a Madrid, come legante per le due fasi. La seconda vede uno schieramento molto offensivo con Leao, Pulisic e Chukwueze. La terza è una via di mezzo, con Leao, Pulisic spostato a destra e Loftus-Cheek dietro la punta.