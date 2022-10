Giuseppe Signori parla così nel giorno di Milan Juve sul giocatore che risulterà decisivo nel big match di San Siro

Nel giorno di Milan-Juve, l’ex attaccante Giuseppe Signori dice la sua su chi risulterà decisivo nella sfida di San Siro. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Ho l’impressione che Leao possa essere determinante: per lo stato di forma, per le qualità che ha, perché il Milan gioca in casa e farà una gara più offensiva. E poi perché Leao sarà determinante anche per aprire gli spazi a Giroud: secondo me il vero uomo decisivo potrebbe essere il francese. Giroud nelle gare che contano riesce sempre a segnare gol decisivi o determinanti…»