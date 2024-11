Milan Juve, Caputi fa il pronostico: «Partita delicata per entrambe, ma loro hanno più bisogno di vincere. Mi aspetto questo»

Milan Juve, Caputi fa il pronostico in esclusiva: le dichiarazioni sui rossoneri e i bianconeri verso il big match di sabato a San Siro

Caputi in esclusiva a Milannews24 ha fatto il suo pronostico su Milan Juve, big match che si giocherà sabato a San Siro.

MILAN JUVE – «Entrambe hanno bisogno vincere, ma ne avrebbe più bisogno il Milan per il semplice fatto che si trova staccato dal gruppo di testa. L’unico modo per guadagnare terreno è vincere soprattutto gli scontri diretti come quello con la Juventus. Ma anche la stessa Juventus non può concedersi la sconfitta: se vuole rimanere agganciata a quel trenino le sconfitte non aiutano quel tipo di percorso… Proprio perché è una partita delicata per entrambe mi aspetto una partita in cui sarà importante tanto vincerla quanto non perderla. Non so essere più propenso a immaginare una partita tattica e quindi bloccata. O una partita in cui le due squadre si giocano a viso aperto. Tendenzialmente il Milan è una squadra più offensiva della Juve, ma ha mostrato delle carenze in fase difensiva, soprattutto sul piano dell’organizzazione. Dall’altra c’è una squadra più difensiva che ha dimostrato di avere qualche difficoltà a livello offensivo. E’ chiaro che la Juve con le assenze che ha avuto in difesa ha concesso, ma sostanzialmente le caratteristiche delle sue squadre sono queste».

L’INTERVISTA INTEGRALE