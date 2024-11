Milan Juve, quale attacco a San Siro? Fonseca ha un dubbio: ecco le idee a cui pensa contro i bianconeri. Le ultime sulla formazione

Fonseca deve ancora sciogliere un dubbio a due giorni da Milan Juve: quale attacco schierare a San Siro?

In base a quanto spiegato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, sono due le idee a cui l’allenatore starebbe pensando. La prima prevede un Milan offensivo con Chukwueze, Pulisic e Leao dietro a Morata. La seconda prevede uno tra Loftus-Cheekt e Musah al posto di Chukwueze per essere più coperto sugli esterni e compatto in mezzo, senza comunque rinunciare ad attaccare.