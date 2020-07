Milan-Juve, Aldo Serena: «Mi aspetto grandi cose da Ibra e CR7»

Il doppio ex della partita, oggi commentatore televisivo, si è soffermato sulla sfida nella sfida tra i due top player di Milan e Juve

Milan-Juve è anche Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo, una ‘sfida nella sfida’ tra i due fuoriclasse che hanno dominato il calcio europeo negli ultimi 10 anni. Si sono già affrontati il 13 febbraio, sempre a San Siro, nella sfida di Coppa Italia; giocò meglio Ibra ma alla fine fu determinante il rigore trasformato da CR7 al 91′.

Aldo Serena, ex di entrambe le squadre, intervistato da tuttojuve.com, ha così parlato della sfida tra i due top player: «Mi aspetto una grande gara da parte di entrambi. Cristiano nel derby è riuscito a sbloccarsi anche su punizione, invece Ibrahimovic è un punto di riferimento costante dentro e fuori per i compagni, non gioca più in un raggio d’azione ampio come qualche anno fa ma riesce sempre ad avere le giuste armi per farsi notare in fase di conclusione».