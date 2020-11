Milan, Jovic e Mariano Diaz: a breve l’occasione per parlarne con il Real, la società rossonera ha messo in stand by i giocatori ma ci pensa

L’OCCASIONE- Tra poco le due società si ritroveranno per parlare di Brahim Diaz, giocatore in prestito secco che Zidane avrebbe fatto partire proprio per farlo giocare di più e riaverlo al meglio della condizione. I rapporti tra i due club sono molto buoni, per questo motivo, il Milan potrebbe tornare su Jovic e Mariano Diaz, sperando che si possa arrivare anche a risolvere la questione Brahim, facendo si che il ragazzo possa restare magari con un altro prestito.