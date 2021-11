Maldini a Dazn: «Bello vedere questa atmosfera, il derby che preferisco...»

Maldini ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Inter, match valido per la dodicesima giornata di Serie A le sue parole

MILAN DIVERSO – «La preparazione di queste partite è facile, le motivazioni vengono da sole. Abbiamo una squadra giovane credo gare come queste siano tutta esperienza così come quelle in Champions».

ULTIMI DETTAGLI – «Gli ultimi dettagli li da l’allenatore, io cercavo di maschearare la tensione non facevo grandissimi discorsi, sotto questo punto di vista Ancelotti faceva un grande lavoro. Ibra? è tesissimo».

DERBY DEL CUORE – «Quello dove ho segnato, e quello in Champions del 2003».

PALLA O CAMPO – «Meglio il campo, ma non ci facevo più di tanto a cosa usciva dal sorteggio della monetina»