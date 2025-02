Milan Inter, Conceicao sorprende! Nel derby giocano loro, riserve completamente sciolte

Condividi via email

Milan Inter, Sergio Conceicao ha preso la sua decisione per quanto riguarda la formazione del derby: Tomori e Abraham titolari

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questo aggiornamento sulla formazione del Milan in vista del derby di oggi contro l’Inter:

PAROLE – «Tammy Abraham è atteso come attaccante titolare del Milan per il derby. Fikayo Tomori provato come centrale assieme a Pavlovic, nonostante il caso di mercato. Bennacer dovrebbe completare il centrocampo con Musah e Reijnders».