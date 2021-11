Milan Inter: rossoneri con un distacco ampio. Ecco il precedente

Milan Inter: i rossoneri con un vantaggio di 7 punti sui nerazzurri. Ecco da quanto non accadeva. L’ultimo precedente terminò in pareggio

Si scalda l’atmosfera in vista di Milan Inter. I nerazzurri arrivano da campioni in carica e da dominatori degli ultimi derby, mentre i rossoneri sono al comando della classifica con il Napoli e non possono perdere punti. Inoltre, il diavolo ha un distacco di sette punti dalla squadra di Inzaghi, non accadeva dal 2016.

Infatti, secondo quanto ricorda La Gazzetta dello Sport, l’ultima volta che il Milan giocò un derby con più di 7 punti di distacco era la prima stagione di Vincenzo Montella, sulla sponda nerazzurra invece proprio Stefano Pioli. Finì 2-2, con la doppietta di Suso e la beffa al 92′ con il gol di Perisic.