Milan Inter, Inzaghi recupera il titolarissimo? Le parole in conferenza stampa spazzano via i dubbi

Milan Inter, Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, ha fatto il punto sulla situazione infortuni in vista del derby di domenica pomeriggio

La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter Monaco, sfida valevole per l’8° turno del nuovo format di Champions League. Ecco la situazione infortunati in vista del Milan.

ROTAZIONI IN VISTA DERBY? – «Abbiamo finito mezz’ora fa l’allenamento, devo ancora riguardare come è andato. Qualcosa farò, ho diversi dubbi. Acerbi, Calhanoglu e Correa non ci saranno. Taremi ha avuto un piccolo problema a Lecce, in questi due giorni si è allenato a parte e speriamo di recuperarlo per domani».

COME STA CALHANOGLU? SPERANZE PER AVERLO DOMENICA? – «Lui, Acerbi e Correa domani non ci saranno. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia ma vedremo nei prossimi due giorni se potremmo riproporli per domenica. C’è abbastanza fiducia, aspettiamo ma oggi li ho visti lavorare bene».

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI