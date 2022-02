Milan Inter, Inzaghi a caccia della scossa per ripartire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attenzione all’Inter: il Derby di Coppa può essere l’occasione giusta per rilanciare le ambizioni e per ritrovare la via del gol

Un Derby per rinascere, ecco come viene letto in casa nerazzurra. Una stracittadina per tornare al gol e per ritrovare fiducia e convinzione. Tutto questo sarà, per Simone Inzaghi e per il mondo nerazzurro, il Derby di Coppa in programma contro il Milan.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha individuato 4 punti nodali da cui l’Inter può ripartire per far suo il match e per tornare alla vittoria.

1 – Il redivivo Lautaro: l’argentino ha mostrato vivacità e voglia di fare al suo ingresso in campo a Marassi

2- Skriniar, il nuovo leader

3 – La variante Calhanoglu: il turco potrebbe spostare il suo raggio d’azione dietro le punte per aiutare gli attaccanti in questo momento di sterilità offensiva

4 – Le forze fresche: Gosens e Caicedo possono diventare armi importanti a gara in corso ma anche e soprattutto nell’immediato futuro.