Milan Inter, decisa la data del derby: si giocherà di lunedì! Il MOTIVO

Milan Inter, UFFICIALE la data del derby: si giocherà di lunedì! Il MOTIVO sul match che andrà in scena il 22 aprile

L’Inter si avvia verso lo scudetto e il derby contro il Milan che potrebbe essere determinante per la conquista della seconda stella da parte dei nerazzurri.

Tuttavia, la data del match è ancora incerta. Prima del derby, il Milan affronterà la Roma in Europa League il 18 aprile. Si valuta di programmare il derby per il 22 aprile, evitando al Milan due partite ravvicinate. La richiesta è stata accolta in attesa della conferma ufficiale dalla Lega Serie A. Questo potrebbe influenzare anche i diritti TV, con DAZN che preferirebbe trasmettere il derby, ma potrebbe cederlo a Sky. Resta da vedere l’accordo finale tra le parti. La decisione verrà ufficializzata domani.